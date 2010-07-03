Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится 16 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения электричек Казанского направления МЖД изменится во вторник, 16 апреля, из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе дороги.

Как уточнили в МЖД, 16 апреля на втором главном пути перегона Алпатьево – Дивово в Подмосковье будут проходить ремонтно-путевые работы. Их будут вести в круглосуточном режиме по технологии "закрытый перегон". Это означает, что ремонтируемый участок пути полностью закроют для движения поездов, пояснили в пресс-службе. Пока идет ремонт, железнодорожники пустят электрички по соседнему пути – поочередно в обе стороны.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Павелецкого направления МЖД изменится с 15 по 17 апреля. Из-за путевых работ на станции Домодедово скорректируют время отправления и прибытия пригородных поездов. Помимо этого, ряд маршрутов сократят на участках Коломенское − Павелецкий вокзал, Бирюлево-Пассажирская − аэропорт Домодедово − Домодедово и Коломенское – Бирюлево-Пассажирская. Как уточнили в ЦППК, четыре электрички отменены 15 и 16 апреля и еще две − 16 и 17 апреля.