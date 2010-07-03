Расписание электричек Павелецкого направления МЖД изменится в апреле

С 15 по 17 апреля изменится расписание электричек Павелецкого направления МЖД. Это связано с проведением путевых работ, сообщает ЦППК.
Как пояснили в пресс-службе компании, работы будут проходить на станции Домодедово. Из-за этого скорректируют время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов. Кроме того, ряд маршрутов сократят на участках Коломенское − Павелецкий вокзал, Бирюлево-Пассажирская − аэропорт Домодедово − Домодедово, Коломенское – Бирюлево-Пассажирская.
По данным ЦППК, четыре электрички отменены 15 и 16 апреля и еще две − 16 и 17 апреля. В компании посоветовали пассажирам заранее ознакомиться с актуальным расписанием на сайте ЦППК, на станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
Ранее сообщалось, что расписание электричек на участке Гривно – Столбовая изменится в апреле. С 15 по 19 и с 22 по 26 апреля там будут проходить путевые работы. В связи с этим сократят маршруты некоторых электропоездов Белорусского, Курского, Рижского направлений МЖД.
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