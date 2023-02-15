10:18Транспорт
На Кольцевой линии метро не было движения поездов от станции "Курская"
В пресс-службе метро пояснили, что движение приостановили для проверки состава на "Курской". Спустя несколько минут движение на Кольцевой линии было восстановлено.
Ранее сообщалось, что движение поездов приостановят от "Нижегородской" до "Электрозаводской" Некрасовской линии метро с 17 по 19 февраля. Это необходимо для интеграции последних девяти станций Большой кольцевой линии в ее состав.
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