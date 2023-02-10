15:28Происшествия
Пассажир выжил после падения под поезд на станции "Кузнецкий Мост"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мужчина упал на пути под прибывающий поезд на станции метро "Кузнецкий Мост". Об этом сообщает ТАСС.
Пассажир выжил, на данный момент правоохранители устанавливают личность спасенного, ожидается команда врачей.
В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили факт падения мужчины. Полиция организовала проверку в связи с происшествием, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что интервалы движения поездов были временно увеличены на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро.
Решение было принято из-за мужчины, упавшего на пути. Сейчас сбой устранен, движение осуществляется в соответствии с графиком.
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