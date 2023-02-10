Пассажир выжил после падения под поезд на станции "Кузнецкий Мост"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мужчина упал на пути под прибывающий поезд на станции метро "Кузнецкий Мост". Об этом сообщает ТАСС.

Пассажир выжил, на данный момент правоохранители устанавливают личность спасенного, ожидается команда врачей.

В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили факт падения мужчины. Полиция организовала проверку в связи с происшествием, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что интервалы движения поездов были временно увеличены на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро.

Решение было принято из-за мужчины, упавшего на пути. Сейчас сбой устранен, движение осуществляется в соответствии с графиком.

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