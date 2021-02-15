Электрички задерживаются на МЦД‑1 и Белорусском направлении из‑за остановки поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Электрички задерживаются на МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД из‑за остановки поезда. Об этом говорится в сообщении Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter.

"На МЦД-1 и Белорусском направлении от Одинцова в сторону Москвы несколько поездов следуют с увеличенным интервалом из-за незапланированной остановки пригородного поезда на станции Баковка", – говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе ЦППК уточнили, что остановки на станциях Баковка, Сколково, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок возобновлены, остановившийся ранее поезд продолжил движение.

"Возможны точечные корректировки расписания для ввода в график, просим следить за объявлениями", – сообщили в ЦППК.

В понедельник утром электрички на Горьковском направлении Московской железной дороги задерживались из-за травмирования человека.

