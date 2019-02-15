Пассажиров вокзалов призвали пользоваться МЦК из-за закрытия 5 станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Представители МЖД посоветовали пассажирам Ярославского, Казанского направлений Московской железной дороги и Ленинградского направления Октябрьской железной дороги пользоваться МЦК с 16 по 24 февраля.

На протяжении девяти дней участок Сокольнической линии от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" закроют для работ по строительству БКЛ. В это время нагрузка на станцию "Комсомольская", где обычно пассажиры вокзалов заходят в метро, может существенно вырасти.

"Для построения альтернативных маршрутов пассажиры пригородных поездов могут пользоваться Московским центральным кольцом", – сказано в сообщении.

Пересесть на станцию МЦК "Ростокино" можно с платформы "Северянин" Ярославского направления. Пассажирам Казанского направления подойдет платформа "Фрезер", расположенная рядом со станцией "Андроновка".

А тем, кто добирается до Москвы на электричках Октябрьской железной дороги, стоит обратить внимание на станцию "Лихоборы" неподалеку от платформы "НАТИ".

Пока станции подземки будут закрыты, пассажиров начнут возить бесплатные компенсационные маршруты наземного транспорта. Контролем движения транспорта займется ГИБДД.

