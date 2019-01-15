Движение на Филевской линии восстановлено

портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская" восстановлено. Об этом сообщается на официальной странице столичного метрополитена в Twitter.

"Движение между "Кунцевской" и "Багратионовской" Филевской линии (4) восстановлено. Приносим извинения за неудобства", – говорится в сообщении.

Движение между «Кунцевской» и «Багратионовской» Филёвской линии (4) восстановлено.

Приносим извинения за неудобства. — Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.



Утром 15 января поезда прекратили движение на Филевской линии столичного метро по техническим причинам. Пассажиров призвали пользоваться Арбатско-Покровской линией.

Во вторник утром также произошел сбой в движении поездов на салатовой ветке. Из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". На временно закрытый участок уже подали напряжение. К настоящему моменту движение восстановлено.