Движение поездов приостановлено на участке Филевской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Филевской линии столичного метро нет движения поездов между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская". Поезда не ходят по техническим причинам.

"Поезда ходят между "Александровским садом" и "Багратионовской". Ориентировочное время восстановления движения – 30 минут", – говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

Пассажиров призвали пользоваться Арбатско-Покровской линией.

Во вторник утром произошел сбой в движении поездов на салатовой ветке. Из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы" временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". На временно закрытый участок уже подали напряжение. Движение поездов восстановили.

Причиной аварии могла стать выбитая пробка тюбинга возле служебной платформы при строительстве второго вестибюля станции "Окружная".