На фиолетовой ветке метро были увеличены интервалы движения

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

На Таганско-Краснопресненской линии метро были увеличены интервалы движения. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

В метро отметили, что график движения изменили по техническим причинам.

В выходные будут закрыты три станции Замоскворецкой линии метро: "Войковская", "Водный стадион", "Речной вокзал". Для пассажиров организуют бесплатные автобусы с интервалом меньше минуты и выделенные полосы для транспорта. Маршрут "КМ" будет останавливаться у станций "Войковская" и "Водный стадион".

Ограничения связаны с продлением зеленой ветки: планируется ввод в эксплуатацию участка "Речной вокзал" – "Ховрино".