Слепой мужчина получил водительские права в Оренбургской области

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Прокуратура Оренбургской области инициировала проверку по факту выдачи слепому на оба глаза жителю Медногорска водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что диагноз мужчине поставили в 2018 году, при этом он наблюдался у врача-офтальмолога с 2004 года.

"Этот недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности. Тем не менее в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение", – указали в прокуратуре.

Кроме того, надзорное ведомство обратилось в суд и добилось, чтобы водителя лишили прав. Вместе с тем прокуратура планирует проверить, не нуждается ли мужчина в средствах реабилитации и мерах социальной поддержки.

В июне в Москве задержали мотоциклиста с поддельными правами. В ходе проверки правоохранители выяснили, что мужчина перевозил наркотические вещества.

