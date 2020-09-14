Слепой мужчина получил водительские права в Оренбургской области

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Прокуратура Оренбургской области инициировала проверку по факту выдачи слепому на оба глаза жителю Медногорска водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что диагноз мужчине поставили в 2018 году, при этом он наблюдался у врача-офтальмолога с 2004 года.
"Этот недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности. Тем не менее в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение", – указали в прокуратуре.
Кроме того, надзорное ведомство обратилось в суд и добилось, чтобы водителя лишили прав. Вместе с тем прокуратура планирует проверить, не нуждается ли мужчина в средствах реабилитации и мерах социальной поддержки.
В июне в Москве задержали мотоциклиста с поддельными правами. В ходе проверки правоохранители выяснили, что мужчина перевозил наркотические вещества.
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