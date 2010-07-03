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Москва 24

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09:06

Автомобилистов призвали не парковаться под деревьями из-за ветра

транспорт безопасность город

09:06

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ЦОДД попросили автомобилистов не парковаться под деревьями и рекламными конструкциями из-за ухудшающейся погоды. Предупреждение опубликовано в Twitter ведомства.

Центр организации дорожного движения напомнил о том, что 14 и 15 сентября порывы ветра в столице усилятся до 17 метров в секунду, а столбики термометров покажут около 13 градусов.

"Нам жаль, но, похоже, сегодня осень резко вернет нас в свою холодную реальность. Расстраиваемся, утепляемся и не паркуемся под деревьями и рекламными щитами", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 сентября, столичный регион окажется под влиянием атлантического циклона с запада и его активных атмосферных фронтов. Будет облачно с прояснениями, а местами пройдут небольшие дожди. Сгустит краски порывистый ветер.

МЧС предупредило жителей Подмосковья об усилении ветра до 12–17 метров в секунду. В ведомстве рекомендовали не прятаться около стен домов и на остановках общественного транспорта.

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