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14 сентября 2018, 08:08

Город

Более 300 турникетов обновили в московском метро с начала года

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Более 300 новых турникетов установили в московском метро с начала года. Они появились на 17 станциях столичной подземки, включая "Сокол", "Воробьевы горы", "Краснопресненскую", "Аннино", а также "Улицу 1905 года" и "Коломенскую". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, новые турникеты "работают бесшумно, быстро и безопасно для пассажиров". По его словам, эти современные пропускные устройства можно оснастить терминалами для бесконтактной оплаты проезда при помощи смартфонов или банковских карт. Так как один из турникетов в линейке шире других, им будет удобно пользоваться маломобильным гражданам, а также пассажирам с детскими колясками или багажом, отметил заммэра.

Ликсутов подчеркнул, что обновленные турникеты сделают поездки более комфортными, а сами станции будут выглядеть более современно.

С начала 2018 года турникеты заменили на следующих станциях:

  • "Сокол",
  • "Воробьевы горы",
  • "Улица 1905 года",
  • "Перово",
  • "Краснопресненская",
  • "Кантемировская",
  • "Коломенская",
  • "Смоленская" Филевской линии,
  • "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии,
  • "Арбатская" Арбатско-Покровской линии,
  • "Курская" Кольцевой линии,
  • "Трубная",
  • "Кунцевская" Арбатско-Покровской лини,
  • "Скобелевская",
  • "Аннино",
  • "Улица Академика Янгеля",
  • "Строгино".

В настоящее время специалисты ведут работы по замене турникетов на станции "Добрынинская". Их планируют завершить 18 сентября.

Постепенное обновление пропускных устройств в столичной подземке стартовало в 2016 году. С начала кампании на 105 станциях заменили в общей сложности свыше трех тысяч турникетов.

В метро обновляют не только турникеты, но и навигацию. В частности, платформы и в вестибюли станций оборудуют новыми световыми коробами, схемами и информационными стелами, чтобы пассажирам было удобно ориентироваться в метро. Кроме того, на выходах появились карты прилегающей территории.

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