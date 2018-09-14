Более 300 турникетов обновили в московском метро с начала года

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Более 300 новых турникетов установили в московском метро с начала года. Они появились на 17 станциях столичной подземки, включая "Сокол", "Воробьевы горы", "Краснопресненскую", "Аннино", а также "Улицу 1905 года" и "Коломенскую". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, новые турникеты "работают бесшумно, быстро и безопасно для пассажиров". По его словам, эти современные пропускные устройства можно оснастить терминалами для бесконтактной оплаты проезда при помощи смартфонов или банковских карт. Так как один из турникетов в линейке шире других, им будет удобно пользоваться маломобильным гражданам, а также пассажирам с детскими колясками или багажом, отметил заммэра.

Ликсутов подчеркнул, что обновленные турникеты сделают поездки более комфортными, а сами станции будут выглядеть более современно.

С начала 2018 года турникеты заменили на следующих станциях:



"Сокол",

"Воробьевы горы",

"Улица 1905 года",

"Перово",

"Краснопресненская",

"Кантемировская",

"Коломенская",

"Смоленская" Филевской линии,

"Парк Победы" Арбатско-Покровской линии,

"Арбатская" Арбатско-Покровской линии,

"Курская" Кольцевой линии,

"Трубная",

"Кунцевская" Арбатско-Покровской лини,

"Скобелевская",

"Аннино",

"Улица Академика Янгеля",

"Строгино".

В настоящее время специалисты ведут работы по замене турникетов на станции "Добрынинская". Их планируют завершить 18 сентября.

Постепенное обновление пропускных устройств в столичной подземке стартовало в 2016 году. С начала кампании на 105 станциях заменили в общей сложности свыше трех тысяч турникетов.

В метро обновляют не только турникеты, но и навигацию. В частности, платформы и в вестибюли станций оборудуют новыми световыми коробами, схемами и информационными стелами, чтобы пассажирам было удобно ориентироваться в метро. Кроме того, на выходах появились карты прилегающей территории.