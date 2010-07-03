Бесплатный прокат детских колясок появился в Домодедове

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Аэропорт Домодедово запустил бесплатную услугу по прокату детских колясок для пассажиров международных рейсов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
"Московский аэропорт Домодедово внедряет программу по развитию семейных сервисов, чтобы родителям и детям стало проще проходить предполетные процедуры и комфортнее проводить время в терминале в ожидании вылета. Новый проект – запуск бесплатной услуги предоставления детских колясок", – заявил собеседника агентства.
Коляска предназначена для детей до трех лет. Арендовать детскую коляску можно в галерее международного вылета и в комнате матери и ребенка на втором этаже. В скором времени воспользоваться услугой смогут и пассажиры внутрироссийских рейсов.
"В рамках программы развития семейных сервисов для пассажиров с детьми и беременных женщин будет организован приоритетный маршрут прохождения всех предполетных формальностей: от входного досмотра до паспортного контроля", – пояснили в пресс-службе.
С 1 июня в столичных парках можно также взять в аренду детские коляски. Сервис впервые заработал в Коломенском парке. Час стоит 99 рублей, если взять на сутки, то выйдет почти 600 рублей.
Произвести оплату можно через приложение. Коляски можно использовать для детей от года до 5 лет, ограничения по весу – до 15 килограммов. Прокат будет работать круглый год. Если услуга будет востребована, то ее распространят и в других столичных парках, а также в торговых центрах.
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