Сотрудников Домодедова переведут на сегвеи

Персонал аэропорта Домодедово получит возможность перемещаться по территории терминалов на сегвеях.
"Компания Samocat Sharing по заказу аэропорта разработала и внедрила систему совместного использования микротранспорта для персонала. Заработали три станции. Одна установлена в здании HR-центра аэропорта, вторая – в учебном центре, третья – на парковке № 4", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы компании.
Станция – это парковочный модуль с подзарядкой, где также хранится шлем. Доступ к сервису возможен при наличии рабочего пропуска сотрудника.
"При использовании микротранспорта эффективность коммуникации персонала на промышленных и транспортных предприятиях возрастает до 30 процентов, в аэропорту с его огромными пространствами это особенно актуально", – рассказал основатель Samocat Sharing Василий Быков.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово проверяют сотрудников на трезвость с помощью современных технологий. Там установили рамки для бесконтактной проверки уровня алкогольного опьянения. При проходе через такое устройство нужно выдохнуть в сторону рамки. Система проанализирует содержание паров спирта – турникет откроется только для трезвых работников.
С недавнего времени в аэропорту начали принимать электронные посадочные талоны. Пассажиры смогут самостоятельно сканировать коды своих посадочных документов с распечатки или прямо с экрана телефона. Важно знать, что для считывания штрихкода имеет значение яркость экрана, помешать может так же антибликовая и защитная пленка.
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