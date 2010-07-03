Сотрудников Домодедова переведут на сегвеи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Персонал аэропорта Домодедово получит возможность перемещаться по территории терминалов на сегвеях.

"Компания Samocat Sharing по заказу аэропорта разработала и внедрила систему совместного использования микротранспорта для персонала. Заработали три станции. Одна установлена в здании HR-центра аэропорта, вторая – в учебном центре, третья – на парковке № 4", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы компании.

Станция – это парковочный модуль с подзарядкой, где также хранится шлем. Доступ к сервису возможен при наличии рабочего пропуска сотрудника.

"При использовании микротранспорта эффективность коммуникации персонала на промышленных и транспортных предприятиях возрастает до 30 процентов, в аэропорту с его огромными пространствами это особенно актуально", – рассказал основатель Samocat Sharing Василий Быков.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово проверяют сотрудников на трезвость с помощью современных технологий. Там установили рамки для бесконтактной проверки уровня алкогольного опьянения. При проходе через такое устройство нужно выдохнуть в сторону рамки. Система проанализирует содержание паров спирта – турникет откроется только для трезвых работников.

С недавнего времени в аэропорту начали принимать электронные посадочные талоны. Пассажиры смогут самостоятельно сканировать коды своих посадочных документов с распечатки или прямо с экрана телефона. Важно знать, что для считывания штрихкода имеет значение яркость экрана, помешать может так же антибликовая и защитная пленка.

