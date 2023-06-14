Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала 17–18 июня

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Поезда "Аэроэкспресса" в Шереметьево будут следовать от и до Савеловского вокзала в предстоящие выходные, 17 и 18 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Уточняется, что это связано с проведением железнодорожных работ. Изменения затронут все аэроэкспрессы. Отмечается, что на пути следования составы будут останавливаться на станции "Окружная". Интервалы между поездами составят 30 минут.

Несколько поездов 17–18 июня отменят. Значительное количество маршрутов отменят также 24 и 25 июня: на эти дни запланировано по восемь поездов в каждую сторону. В качестве альтернативы пассажиры смогут воспользоваться экспресс-автобусами "Аэроэкспресс", которые каждые 15 минут отходят от станции метро "Ховрино".

Ранее сообщалось, что 17–18 июня также изменится расписание движения аэроэкспрессов во Внуково. В частности, с вечера субботы до середины дня воскресенья не будет движения поездов с Киевского вокзала в аэропорт.

