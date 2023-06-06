Участок между "Чеховской" и "Серпуховской" закроют на ремонт 17, 18, 24 и 25 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Схема движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии изменится 17–18 и 24–25 июня в связи с ремонтом станций "Боровицкая" и "Полянка", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, в указанные выходные составы не будут ходить на участке между "Чеховской" и "Серпуховской". Станции временно станут конечными для пассажиров.

Кроме того, с 17 по 30 июня закроют вестибюль станции "Боровицкая" с выходом 7. Сама станция в будни будет работать в обычном режиме. Пассажиры смогут сделать пересесть на станции "Библиотека имени Ленина", "Арбатская" и "Александровский сад" либо воспользоваться их вестибюлями для выхода в город.

27 и 28 мая ремонт шел на станции "Цветной бульвар". После обновления она стала светлее и комфортнее. Станцию привели в порядок и открыли для пассажиров раньше заявленного срока.

Во время проведения ремонтных работ закрывали станцию "Чеховская". Граждане могли выйти в город через станции "Тверская" Замоскворецкой линии и "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии.