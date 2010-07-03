Движение по улице Ильинке полностью ограничат 15 июня

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В центре столицы на улице Ильинке полностью ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ.

"Сегодня в полночь (с 00:01) полностью ограничат движение на улице Ильинке. Здесь департамент ЖКХ будет вести ремонтные работы", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter. Движение будет открыто 16 июня.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на Серпуховском путепроводе ограничили по 17 ноября.

Уточняется, что ограничение движения вызвано капитальным ремонтом путепровода. Будут перекрываться до четырех полос с поэтапным занятием проезжей части, а также подмостовое пространство Серпуховского путепровода на одной из трех полос. Ограничения будут актуальны круглосуточно.