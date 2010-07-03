В двух переулках в центре Москвы введут одностороннее движение из-за строительства комплекса зданий. Об этом сообщил информационный центр столичного транспортного комплекса.
Одностороннее движение будет установлено на участке Бригадирского переулка от улицы 2-ая Бауманская до улицы Бауманская и на участке Технического переулка от улицы Бауманская до улицы 2-ая Бауманская. Изменения в схеме движения начнут действовать с 27 июня 2019 года.
Ранее стало известно, что хема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах в четырех округах столицы: ЦАО, САО, ЮВАО и ТиНАО. 12 июня из-за проведения ежегодных скачек на приз президента РФ полностью перекроют Беговую аллею, 1-й Боткинский и 2-й Боткинский проезды. Изменения также будут действовать и в другие дни.
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