Схема движения временно изменится в четырех округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах в четырех округах столицы: ЦАО, САО, ЮВАО и ТиНАО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, 12 июня из-за проведения ежегодных скачек на приз президента России полностью перекроют Беговую аллею, 1-й Боткинский и 2-й Боткинский проезды. Ограничения будут действовать с 00:01 и до окончания мероприятия.

Фото: "Московский транспорт"



В центре столицы движение ограничат в Малом Головине переулке у дома № 13 в Костянском переулке с 10 июня по 11 августа, на пересечении Даева переулка, Ананьевского переулка и Костянского переулка с 12 июня по 29 августа. В этот же период ограничения введут на участке Даева переулка – от дома № 12/16 до дома № 14. Это связано с работами на инженерных сетях.

Кроме того. с 12 июня по 31 августа проезд будет ограничен в Ананьевском переулке в районе дома № 13 в Даеве переулке, а с 20 июня по 31 августа – в Даеве переулке в районе дома № 4/2, строения 1. В период с 19 июля по 19 августа ограничения будут действовать круглосуточно в Костянском переулке в районе дома № 13, с 29 июля по 26 августа – в Селиверстове переулке у дома № 13, а с 1 июля по 31 августа – в Селиверстове переулке в районе дома № 1а и у дома № 15/9, строения 1 по Костянскому переулку, а также в районе дома № 14 в Малом Головине переулке.

Фото: "Московский транспорт"



Автомобилистов предупредили. что в Басманном районе из-за строительства также временно изменится схема движения. С 27 июня участок Бригадирского переулка от 2-й Бауманской до Бауманской улицы и участок Технического переулка от Бауманской до 2-й Бауманской улицы станут односторонними.

Фото: "Московский транспорт"



На юго-востоке столицы дорожные изменения введут в связи с реконструкцией инженерных сетей на 5-й Кожуховской улице. С 13 июня по 31 июля ограничат проезд по 6-й Кожуховской улице от дома № 13 до дома № 25, а также между домом № 24 на 6-й Кожуховской улице и домом № 27, корпусом 2/1 на 5-й Кожуховской улице.

В период с 28 июля по 30 сентября сложнее будет проехать и от дома № 12 на 5-й Кожуховской улице до дома № 24 на 6-й Кожуховской улице. Кроме того, с 28 сентября по 20 декабря ограничения ведут на одной полосе от дома № 1 5-й Кожуховской улицы до дома № 24 на 6-й Кожуховской улице. Там расширят проезжую часть и ликвидируют парковку.

Фото: "Московский транспорт"



А в ТиНАО этим летом проходят работы по реконструкции развязки на Киевском шоссе. Из-за них с 3 июня по 31 августа ограничат движение на Киевском шоссе в сторону области в районе съезда с Родниковой улицы. С 02:00 16 июня до 05:00 17 июня ограничения будут действовать на Киевском шоссе в районе его пересечения с Проектируемым проездом № 905.