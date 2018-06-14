Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ущерб от повреждений светофоров в Москве составил почти 2 миллиона рублей с начала 2018 года. Об этом сообщается на едином транспортном портале столицы.
"С начала года ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) направил 16 претензионных требований водителям за поврежденные светофоры. На сегодняшний день ущерб за поврежденное светофорное оборудование составил более 1,8 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Контакт-центр "Московский транспорт" ежедневно принимает сообщения о неисправностях светофорных объектов и дорожных знаков, которые подлежат оперативному ремонту и восстановлению.
Ранее сообщалось, что на столичных перекрестках будут широко применять систему "умных" датчиков, которые облегчат движение автомобилей и повысят безопасность пешеходов.
Новая система позволяет оптимизировать работу светофоров. Сигнал теперь переключается только тогда, когда это действительно необходимо. Это значительно облегчает жизнь автомобилистам. А для пешеходов предусмотрена специальная кнопка, нажав которую они могут приостановить транспортный поток и перейти дорогу.
Ранее для управления таких перекрестков устанавливали видео-датчики, но после испытаний они оказались слишком уязвимыми для погодных условий: сильные осадки, блик от яркого солнца – все это могло стать помехой.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: