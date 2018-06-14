Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ущерб от повреждений светофоров в Москве составил почти 2 миллиона рублей с начала 2018 года. Об этом сообщается на едином транспортном портале столицы.

"С начала года ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) направил 16 претензионных требований водителям за поврежденные светофоры. На сегодняшний день ущерб за поврежденное светофорное оборудование составил более 1,8 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Контакт-центр "Московский транспорт" ежедневно принимает сообщения о неисправностях светофорных объектов и дорожных знаков, которые подлежат оперативному ремонту и восстановлению.

Ранее сообщалось, что на столичных перекрестках будут широко применять систему "умных" датчиков, которые облегчат движение автомобилей и повысят безопасность пешеходов.

Новая система позволяет оптимизировать работу светофоров. Сигнал теперь переключается только тогда, когда это действительно необходимо. Это значительно облегчает жизнь автомобилистам. А для пешеходов предусмотрена специальная кнопка, нажав которую они могут приостановить транспортный поток и перейти дорогу.

Ранее для управления таких перекрестков устанавливали видео-датчики, но после испытаний они оказались слишком уязвимыми для погодных условий: сильные осадки, блик от яркого солнца – все это могло стать помехой.