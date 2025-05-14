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Якутский аэропорт Зырянка временно не принимает и не отправляет самолеты из-за затопления грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По словам пресс-секретаря ведомства, ВПП была затоплена по причине движения льдин на реке Колыме под действием течения или ветра. Кореняко уточнил, что воздушная гавань находится на левом берегу водоема. При этом оборудование с полосы заранее было перенаправлено в безопасное место.

В настоящее время транспортная доступность Верхнеколымского района будет обеспечиваться за счет вертолетов, с помощью которых авиакомпания "Полярные авиалинии" будет осуществлять перелеты из Зырянки в Среднеколымск и в обратном направлении 2 раза в неделю.

Вместе с тем представитель Росавиации указал, что в скором времени вместо этой воздушной гавани построят новый аэропорт, который будет находиться в другом месте. Этот проект удастся реализовать с помощью федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов", который рассчитан до 2030 года и входит в нацпроект "Эффективная транспортная система".

Кореняко также уточнил, что пассажиропоток действующего аэропорта в 2024 году составил 8 тысяч человек.

Ранее ВПП аэропорта Тиличики в Олюторском районе Камчатки оказалась затоплена из-за циклона, который принес шторм в акватории Охотского и Берингова морей. Спустя время вода с полосы в Корфе сошла, поэтому через пару дней график полетов был восстановлен.