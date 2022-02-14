В ЦППК рассказали об акциях ко Дню всех влюбленных

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) приготовила несколько акций и сюрпризов для пассажиров в День всех влюбленных 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
В течение суток на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) будет курсировать "Вагон, соединяющий сердца". В нем можно пообщаться с попутчиками посредством секретного чата, в который ведет размещенный на стенах QR-код.
На станции Валентиновка Ярославского направления 14 февраля начали раздавать открытки-валентинки с пожеланиями добра и любви. Получить их можно при покупке билета.
Кроме того, на информационных табло 20 станций Московских центральных диаметров (МЦД) вывели поздравления пассажиров своим близким. Их можно было разместить в социальных сетях ЦППК.
Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-10 рейтинга The Most Romantic Cities Around the World американской компании Wethrift. Эксперты поставили российскую столицу на восьмую позицию.
Популярность Дня всех влюбленных в России за 15 лет снизилась в 4 раза
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: