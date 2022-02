В ЦППК рассказали об акциях ко Дню всех влюбленных

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) приготовила несколько акций и сюрпризов для пассажиров в День всех влюбленных 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В течение суток на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) будет курсировать "Вагон, соединяющий сердца". В нем можно пообщаться с попутчиками посредством секретного чата, в который ведет размещенный на стенах QR-код.

На станции Валентиновка Ярославского направления 14 февраля начали раздавать открытки-валентинки с пожеланиями добра и любви. Получить их можно при покупке билета.

Кроме того, на информационных табло 20 станций Московских центральных диаметров (МЦД) вывели поздравления пассажиров своим близким. Их можно было разместить в социальных сетях ЦППК.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-10 рейтинга The Most Romantic Cities Around the World американской компании Wethrift. Эксперты поставили российскую столицу на восьмую позицию.