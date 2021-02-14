Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом говорят данные "Яндекс.Расписания".

В Домодедово на данный момент отменили пять и задержали 24 рейса, в Шереметьево задержан один, а во Внуково задержано 19 рейсов и отменено три.

Ранее в Домодедово прокомментировали сообщения об очередях в аэропорту. Проводится регулярная очистка взлетно-посадочных полос во избежание образования гололеда.