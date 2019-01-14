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14 января, 19:49

В Кремле не получали жалоб на платные парковки в Москве

транспорт парковки

14 января, 19:49

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники управления делами президента России не получали обращений от водителей служебного транспорта, связанных с порядком действий на столичных платных парковках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами Елену Крылову.

Тем самым Крылова отреагировала на публикацию в СМИ, что водители автопарка для чиновников и законодателей пожаловались на отсутствие порядка действий на стоянках.

Издание отмечало, что обращение к начальнику транспортного управления управделами президента Анатолию Тюкову написал руководитель профсоюза работников ФГБУ "Автобаза № 2" Вадим Тарношинский. В материале утверждалось, что тот попросил Тюкова разъяснить регламент работы для водителей спецтранспорта на платных парковках.

По словам Крыловой, в случае необходимости в обращении к структурам управления делами, документы стоит "направлять по соответствующему адресу, а не в СМИ".

В 2019 году в Москве действуют новые тарифы по оплате парковки. Например, обычный круглосуточный тариф, распространяющийся на улицы в пределах ТТК вплоть до Садового кольца, составляет 60 рублей в час. А вот пониженный тариф в "точечных зонах" платных парковок внутри ТТК равен 40 рублей в час.

Какие тарифы на парковку действуют в новом году в Москве

транспорт парковки

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