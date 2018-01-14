Москвичей пригласили посетить закрытые станции метро. В январе жители и гости города смогут посетить интересные ночные экскурсии по столичной подземке.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в январе можно попасть на экскурсии "Большой сталинский стиль в метро" (18 января), "Подземные храмы социализма" (24 января), "Как устроено метро. Электродепо “Красная Пресня”" (26 января), "Как мы строили метро" (30 января) и другие. Они пройдут днем, но бывают и ночные экскурсии.

Узнать расписание и приобрести билеты можно на сайте городского экскурсионного бюро. Также билеты продаются в кассах Музея Москвы. Необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (499) 321-70-71. Продажа билетов закрывается за двое суток до начала экскурсии.