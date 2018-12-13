В Госдуме оценили проект о введении видеофиксации техосмотров

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Сергей Бидонько прокомментировал принятие правительственного законопроекта, который устанавливает фото- и видеофиксацию техосмотра. Депутат отметил, что нужно будет в дальнейшем оценить, как эти правила будут реализовываться на практике.
"Основной посыл правильный: чем больше объективных средств контроля, тем меньше возможности для неправильных или противоправных действий. Мы знаем, как иногда получают освидетельствование и талоны", – сказал он в комментарии RT.
Два дня назад сообщалось, что Госдума принимает меры против "серого" техосмотра. Одно из нововведений – его фото- и видеозапись. Карты нужно будет оформлять в электронном виде с подписью эксперта. Контролировать соблюдение правил техосмотра будет МВД. Российский союз автостраховщиков будет контролировать исполнение требований аккредитации.
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