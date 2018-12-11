Госдума приняла поправки о борьбе с "серым" техосмотром

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Госдума принимает меры против "серого" техосмотра (ТО). Поправки о реформе уже прошли первое чтение, сообщает "Российская газета".
Одно из нововведений – фото- и видеофиксация ТО. Карты нужно будет оформлять в электронном виде с подписью техэксперта. В введении Российского союза автостраховщиков предлагается оставить контроль за исполнением требований аккредитации. Контролировать соблюдение правил проведения ТО будет МВД.
Базовый законопроект рассмотрят 13 декабря. На рассмотрение вынесены поправки в КоАП и УК о наказании для нарушителей, сказал заместитель министра экономического развития Савва Шипов.
За оформление фальшивой карты без ТО будет грозить штраф для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для компаний – от 100 до 300 тысяч. Вводится уголовная ответственность за ТО без аккредитации оператора (5 лет лишения свободы). Управление автомобилем без диагностической карты будет грозить штрафом в 2000 рублей (сейчас – 800 рублей). Штрафовать будут один раз в сутки с помощью камер. Принятие закона не повлияет на стоимость ТО.
В конце ноября сообщалось, что московских таксистов могут временно лишить автомобилей, если не будут пройдены медосмотр и техосмотр.
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