Эксперты назвали самые безопасные автомобили

Эксперты из независимой европейской организации Euro-NCAP составили рейтинг самых безопасных автомобилей, выпущенных в уходящем году, сообщает "Мир 24".

Специалисты провели испытания, а победителей выбирали сразу в четырех категориях. В результате лидером сразу в двух категориях стал японский седан Lexus ES 300h – "Большой семейный автомобиль" и "Гибриды и электрокары".

За безопасность водителя и взрослых пассажиров машина заработала 91%, за детей – 87% и целых 90% – за безопасность пешеходов. Работу систем авто, отвечающих за безопасность, оценили в 77%.

В других категориях среди больших кроссоверов лучшим признали Hyundai Nexo. За безопасность водителя и взрослых пассажиров специалисты отдали этой машине 94%, за безопасность детей – 87%, за пешеходов – 67% и за успешную работу электронных систем – 80%.

Хэтчбэк Mercedes-Benz A-Class назвали лучшим в категории "Малый семейный автомобиль". За безопасность водителя и взрослых пассажиров эта модель получила 96%, 91% – за защиту детей, 92% – за пешеходов. Электронные системы оценили в 75%.

Почти два триллиона рублей с января по октябрь 2018 года потратили жители России на покупку новых легковых автомобилей. Четверть от всей суммы приходится на машины премиум-класса, а оставшиеся 75% – на автомобили массового сегмента.

Больше всего граждане РФ тратят на покупку новых автомобилей Kia. На их долю приходится 232,5 миллиарда рублей. По продажам корейская марка уступает только Lada.

Популярностью также пользуются модели Toyota, Hyundai, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW и Renault.