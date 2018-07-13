Движение на Ильинке перекроют в выходные из-за ЧМ-2018

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Движение на улице Ильинка перекроют 14 и 15 июля из-за закрытия чемпионата мира по футболу, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Изменения будут действовать от Красной до Старой площади с 0:01 14 июля до 23:59 15 июля. Участок перекроют полностью.

На улице Петровка от Бульварного кольца до Театрального проезда движение станет недоступно 14 июля. В частности, там ограничат парковку. Объехать участок будет удобнее по Тверской улице.

Причина ограничений – концерт, посвященный закрытию ЧМ-2018, в Большом театре. Мероприятие запланировано на 23:00.

В этот же день участки трех улиц закроют для проезда в Останкине. Связано это с мероприятиями ко Дню московского транспорта.