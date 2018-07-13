Движение на улице Петровка в Москве ограничат 14 июля

13 июля, 13:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Движение на улице Петровка от Бульварного кольца до Театрального проезда в центре столицы перекроют в субботу, 14 июля. В частности, будет ограничена возможность парковки, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Объехать данный участок удобней всего по Тверской улице", – отметили в ведомстве.
Причина ограничений – в Большом театре состоится концерт, посвященный закрытию ЧМ-2018. Мероприятие запланировано на 23:00. После концерта все ограничения будут сняты.
Ранее сообщалось, что участки трех улиц в районе Останкино закроют для проезда в субботу, 14 июля. Ограничения введут в связи с мероприятиями ко Дню московского транспорта.
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