Движение на улице Петровка в Москве ограничат 14 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение на улице Петровка от Бульварного кольца до Театрального проезда в центре столицы перекроют в субботу, 14 июля. В частности, будет ограничена возможность парковки, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Объехать данный участок удобней всего по Тверской улице", – отметили в ведомстве.

Причина ограничений – в Большом театре состоится концерт, посвященный закрытию ЧМ-2018. Мероприятие запланировано на 23:00. После концерта все ограничения будут сняты.

Ранее сообщалось, что участки трех улиц в районе Останкино закроют для проезда в субботу, 14 июля. Ограничения введут в связи с мероприятиями ко Дню московского транспорта.