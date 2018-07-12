Три улицы в СВАО перекроют 14 июля из-за празднования Дня московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Участки трех улиц в районе Останкино закроют для проезда в субботу, 14 июля. Ограничения введут в связи с мероприятиями ко Дню московского транспорта, сообщает информационный центр Транспортного комплекса столицы.
Будут полностью недоступны 1-й и 2-й Поперечные проезды, а также участок Продольного проезда от 1-го Поперечного проезда до 2-го Поперечного проезда. Перекрытия будут действовать с 00:00 до 23:00.
Фото: Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы
Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей на День московского транспорта, который состоится 14 июля. Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие около 100 тысяч человек.
В Москве двери для всех желающих откроют автобусные парки и трамвайные депо, а также депо "Аэроэкспресс" и ситуационный центр ЦОДД. Самые зрелищные события ожидают горожан на ВДНХ, где пройдет экстрим-шоу и выставка моделей наземного транспорта различных эпох.
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