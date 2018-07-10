Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин пригласил москвичей на День московского транспорта 14 июля. Заместитель мэра Максим Ликсутов доложил о подготовке к празднованию.

В 2018 году его отметят 13 и 14 июля. По оценкам, в праздновании будут участвовать около 100 тысяч человек.

14 июля в Москве для всех желающих откроются автобусные парки, трамвайные депо, депо "Аэроэкспресс" и ситуационный центр ЦОДД. На объекты Транспортного комплекса по предварительной регистрации можно будет прийти на экскурсии.

На площадках в парках выступят артисты проекта "Музыка в метро", начнут работать мастерские, где будут чеканить памятные монеты с логотипом праздника. В парках "Музеон", "Сокольники" и "Красная Пресня" запустят фотовыставки на транспортную тематику.

Одной из самых зрелищных площадок праздника должна стать ВДНХ, где покажут экстрим–шоу и выставку моделей наземного транспорта различных эпох. Здесь установят образцы подвижного состава общественного транспорта, такси и каршеринга, машин и мотоциклов ГИБДД. Откроется также площадка молодежного совета транспортного комплекса.

В Парке Победы на Поклонной Горе будут бесплатно раздавать мороженное и пройдут танцевальные баттлы. Кроме того, здесь заработают мобильная точка проката велобайка, площадка для велосипедистов и роллеров, состоятся показательные велотриал-шоу и костюмированный шоу-заезд на роликах.

Парк "Сокольники" станет площадкой для всей семьи. Детей ждет интерактивная зона "Азбука безопасности" с викторинами и экзаменами на знание ПДД. А на автодроме – безопасной учебной трассе с радиоуправляемыми машинками, велосипедами и самокатами – можно будет отработать практические навыки.

В парке проводят мини-турниры по гонкам радиоуправляемых моделей и игре на автосимуляторах. Встретит гостей робот Метроша.

День московского транспорта – профессиональный праздник свыше 170 тысяч работников столичного Транспортного комплекса – сотрудников метро, Мосгортранса, коммерческих перевозчиков, железнодорожников, таксистов, ГИБДД, УВД на Московском метрополитене и других.

Впервые он состоялся в 2017 году и теперь отмечается каждый год во вторую субботу июля. Праздник приурочили к 145-летию запуска конки – первого общественного транспорта в Москве, который прошел 7 июля 1872 года.