Столица отметит День московского транспорта 14 июля

Фото: портал Москва 24/Михаил Мипко

Столица отпразднует День московского транспорта 14 июля. Событие пройдет за день до финала ЧМ-2018. Основное празднование состоится на трех площадках: ВДНХ, в Парке Победы, "Сокольниках", а также на центральных улицах города. По сообщению департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в мероприятии примут участие около ста тысяч человек.

"В этом году День московского транспорта совпадает с окончанием ЧМ-2018, поэтому мы надеемся, что вместе с нами его будут отмечать и иностранные гости", – поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Одной из самых зрелищных площадок праздника станет ВДНХ, где пройдут экстрим–шоу и выставка моделей наземного транспорта различных эпох.

В Парке Победы на Поклонной Горе будут бесплатно раздавать мороженное и пройдут танцевальные баттлы.

Парк "Сокольники" станет площадкой для всей семьи, где пройдут мини–турниры по гонкам радиоуправляемых моделей автомобилей.

На всех площадках выступят артисты проекта "Музыка в метро" и разместятся мастерские, где будут чеканить памятные монеты с логотипом праздника.

Первое празднование Дня московского транспорта, приуроченного к запуску общественного транспорта в столице прошло 8 июля 2017 года.

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