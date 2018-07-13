Дорожные ограничения в выходные 14-15 июля. Что перекроют и как объехать

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В эти выходные в Москве завершится чемпионат мира по футболу. На стадионе "Лужники" сразятся сборные команды Франции и Хорватии. Кроме спортивных состязаний, в городе по-прежнему идет строительство станций метро, а также ведутся работы на инженерных сетях и коммуникациях. Обо всех ограничениях, которые ждут столичных водителей в выходные, читайте в материале портала Москва 24.

Закрытие станций метро

В выходные – 14 и 15 июля – между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии метро не будут ходить поезда. В эти дни на вход и выход будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Со станции "Кунцевская"можно будет проехать по Арбатско-Покровской линии, а с "Киевской" – по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии – до "Международной" или "Александровского сада".

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На время закрытия участка Филевской линии будут работать компенсационные автобусы КМ1, которые свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская": они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 свяжет станции метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с пяти часов утра до двух часов ночи. Интервал движения не превысит двух минут. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 16 июля, в 5:30.

Футбольные ограничения

Фото: PA Images/PIXSELL/Igor Kralj/ТАСС

15 июля состоится главное спортивное событие года – финал чемпионата мира по футболу. На стадионе "Лужники" сыграют сборные команды Франции и Хорватии. В связи с этим будут введены ограничения на проезд возле стадиона, а также запрещены парковки на некоторых улицах на подъезде к спортивному объекту. За день до проведения и в день матча будет закрыт проезд:

по улице Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы);

по улице Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы);

по Проектируемому проезду № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Ефремова);

по улице 10-летия Октября (от Усачевой улицы до улицы Доватора);

по 3-й Фрунзенской улице (от улицы Доватора до улицы Ефремова).

В районе Большой спортивной арены "Лужники" парковка будет доступна только для местных жителей, которые получили парковочные разрешения.

Ограничения будут действовать:

на 2-й Фрунзенской улице;

на 3-й Фрунзенской улице (от улицы Ефремова до Фрунзенской набережной);

на дублере Комсомольского проспекта (от 3-й Фрунзенской улицы до улицы Хамовнический Вал);

на улице Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Проектируемого проезда № 2309);

на Кооперативной улице (от улицы Доватора до дублера Комсомольского проспекта);

в Проектируемом проезде № 2309 (от улицы Ефремова до дублера Комсомольского проспекта).

во 2-м переулке Тружеников (от Саввинской набережной до Большого Саввинского переулка);

на 2-й Фрунзенской улице (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда № 6023);

на 3-й Фрунзенской улице (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда № 6023);

на Большой Пироговской улице (от Трубецкой улицы до 1-го Архивного переулка);

в Малом Саввинском переулке;

на Новодевичьей набережной;

в Проектируемом проезде № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Ефремова);

на Саввинской набережной;

на улице 10-летия Октября;

на улице Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы 10-летия Октября);

на улице Тимура Фрунзе;

на Трубецкой улице (от Малой Пироговской улицы до улицы Ефремова);

на улице Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной);

на улице Хамовнический Вал (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта);

в Усачевском переулке.

Праздничные перекрытия

Помимо этого, на улицах будет меньше парковочных мест. В частности, нельзя будет оставлять машины:Подробнее обо все перекрытиях читайте в спецпроекте портала Москва 24 , посвященном чемпионату мира.

В субботу, 14 июля в Большом театре состоится гала-концерт, посвященный закрытию чемпионата мира по футболу. В этот день будет ограничено движение по улице Петровка – от Бульварного кольца до Театрального проезда, в том числе будет ограничена возможность парковки. После завершения мероприятия все ограничения будут сняты. Объехать закрытый участок удобнее всего будет по Тверской улице.

Фото: transport.mos.ru

Также 14 июля закроют для проезда участки трех улиц в районе Останкино. Ограничения введут в связи с празднованием Дня московского транспорта. С 00:00 до 23:00 будут полностью недоступны 1-й и 2-й Поперечные проезды, а также участок Продольного проезда – от 1-го Поперечного проезда до 2-го Поперечного проезда.

Строительство метро





Фото: transport.mos.ru

Съезд с Бутырской улицы на Нижнюю Масловку временно закрыт в связи со строительством станции метро "Нижняя Масловка". Ограничения действуют до 30 ноября. Для того, чтобы выехать на Нижнюю Масловку (при движении в сторону Ленинградского проспекта), можно использовать альтернативные маршруты – через Вятскую или Башиловскую улицы.

С 8 июня до 15 декабря перекрыта улица Дмитриевского – от пересечения с Салтыковской до дома № 1 на улице Дмитриевского. В этом месте строят станции Кожуховской линии метро. Кроме того, на улице Наташи Качуевской (от пересечения с улицей Дмитриевского до дома № 1) для проезда недоступны две полосы.

Фото: transport.mos.ru

Также движение ограничено по двум полосам в каждом направлении по Салтыковской улице – от дома № 2 по улице Дмитриевского до дома № 32, строение 5 по Оренбургской. Для проезда автомобилистов по Салтыковской улице обустроена объездная дорога рядом с закрытым участком. Попасть на Дмитриевского можно через Косинское шоссе.

Фото: transport.mos.ru

Из-за строительства станций Кожуховской линии также до 17 июля ограничено движение на Рождественской улице – от пересечения с Покровской до дома № 27 (корпус 1) по Рождественской улице. На этом участке перекроют две полосы движения.

Фото: transport.mos.ru

С 22 июня до 25 декабря перекрыто Косинское шоссе – от пересечения с Красковской улицей до пересечения с улицей 8 Марта. Для проезда автомобилисты могут воспользоваться объездной дорогой через улицы Красковскую и 8 Марта.

Инженерные и строительные работы





Фото: transport.mos.ru

Из-за инженерных работ до 20 июля ограничено движение по одной полосе Муравской улицы – в районе дома № 10. Также до 31 июля нельзя будет проехать по одной полосе Муравской улицы – от 1-й Муравской до 2-й Муравской.

Фото: transport.mos.ru

До 31 октября из-за строительных работ полностью перекрыт участок Проектируемого проезда № 1214 – от дома № 202 до дома № 220 Б, строение 1. Проехать к ним можно, воспользовавшись Ростокинской улицей и улицей Бажова.

Фото: transport.mos.ru

Также до 30 октября ограничено движение на одной полосе Душинской улицы – от дома № 9 до дома № 20. Здесь проводят реконструкцию инженерных сетей, а для проезда временно расширили дорогу.

Фото: transport.mos.ru

До 25 августа ограничено движение по одной полосе в Графском переулке – в районе дома № 9, строение 4. Такое же ограничение действует по 3-й Мытищинской улице – в районе дома № 8, по 1-й Мытищинской – от дома № 15, строение 1, до 2-й Мытищинской, а также по 2-й Мытищинской – от дома № 1, строение 1, до дома № 2, строение 1.