Строительство трассы в аэропорт Остафьево завершится в 2019 году

13 июля, 12:53
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дорогу в аэропорт Остафьево достроят в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса.
По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, завершить строительство дороги в аэропорт Остафьево в 2019 году поручил Сергей Собянин. В рамках работ предстоит возвести многоуровневые транспортные развязки от МКАД до поселка Коммунарка в ТиНАО и далее до аэропорта Остафьево.
Будет построено в общей сложности более 50 километров дорог и десять искусственных сооружений, включая мосты через реки Варварку и Цыганку, отметил Бочкарев. Также на пересечении с автодорогой М-3 "Украина – деревня Сосенки – деревня Ямонтово" появится путепровод длиной более 80 метров с тремя полосами движения. Поблизости также возведут две разворотные эстакады протяженностью 92,2 и 91,9 метра соответственно.
Как уточнили в ведомстве, проект также предусматривает строительство моста через реку Десну длиной чуть более 75 метров и моста через реку Плесенку, протяженность которого будет равна 31,6 метра. На обоих мостах оборудуют по две полосы движения. Кроме того, планируют построить левоповоротный эстакадный съезд на проектируемый проезд к аэропорту Остафьево. Его длина составит 183,5 метров. Съезд будет рассчитан на две полосы движения.
Как пояснили в департаменте строительства, дорога "МКАД − поселок Коммунарка − аэропорт Остафьево" улучшит транспортную доступность для жителей поселений Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское.
Строительство трассы от МКАД до аэропорта Остафьево началось в марте 2018 года.
Строительство трассы от МКАД до аэропорта Остафьево
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