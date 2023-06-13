В Москве выпустили билеты "Единый" в честь старта летнего сезона "Спортивных выходных"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс выпустил тематические билеты "Единый" в честь старта летнего сезона проекта "Спортивные выходные". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Купить тематический "Единый" можно в кассах и автоматах по продаже билетов на всех линиях метро", – говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что Дептранс поддерживает проект Сергея Собянина, предоставляя горожанам возможность заниматься на открытых площадках на Северном и Южном речных вокзалах. Посетить тренировки могут все желающие.

Как стало известно ранее, первые тренировки летнего сезона "Спортивных выходных" посетили около тысячи человек. Тренировки организуют центры госуслуг и столичный департамент спорта. Москвичи могут зарегистрироваться на занятие на свежем воздухе, выбрав одну или несколько из 26 площадок.



"Мой район. Навигатор": в столице стартует сезон "Спортивных выходных"