Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры московского долголетия открыли спортивный онлайн-марафон, в ходе которого участники клубов и жители столицы смогут поделиться собственными спортивными достижениями. Об этом сообщила руководитель сети центров Елена Громова.

"На этот раз решили организовать ЗОЖ-марафон в онлайн-формате, где центры будут передавать друг другу эстафету спортивных достижений", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Громова подчеркнула, что сейчас в столичных центрах осуществляют деятельность более четырех тысяч объединений, около двух тысяч из которых направлены на поддержание здорового образа жизни.

Для участия в марафоне необходимо записать на видео выполнение упражнения и опубликовать ролик на странице в соцсетях с хештегом #ЗОЖМАРАФОНЦМД. На видео также необходимо обозначить, из какого центра была принята эстафета и кому она передается.

После завершения марафона всем участникам вручат памятные призы от команды центров московского долголетия.

Ранее стало известно, что первые тренировки проекта "Спортивные выходные" посетили около 11 тысяч человек. Занятия проводятся на 26 открытых локациях Москвы. Стать участником понравившейся тренировки можно по предварительной записи на сайте проекта.



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