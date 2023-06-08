Раздел о спортивных программах и площадках выставки появился на сайте ВДНХ

Фото: vdnh.ru

На сайте ВДНХ появился раздел "Спорт на ВДНХ", в котором собрана вся информация о спортивных занятиях на площадке. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Проект объединил информацию о спортивных локациях, сообществах и событиях ВДНХ. С его помощью можно подобрать место для самостоятельных тренировок и записаться на групповые занятия", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители ВДНХ могут заниматься воркаутом, мини-футболом, стритболом, баскетболом, гимнастикой, бразильскими единоборствами и другими активностями. В разделе публикуется информация о графике встреч спортивных клубов и площадках занятий.

Ежедневно на территории ВДНХ проходят занятия шахматного клуба. Там же можно попробовать силы в исконно русской командной игре киле.

Часть занятий на ВДНХ проходят в бесплатном формате, на другие необходимо приобретать билеты. На сайте можно также узнать о прокате лодок, велосипедов, катамаранов и получить данные о пунктах питания, раздевалках и других.

Ранее в Москве стартовал новый сезон проекта бесплатных тренировок "Мой спортивный район". Для москвичей открыли 44 площадки для бесплатных тренировок: 38 во дворах и в парках, а также шесть крыш. Заинтересованные москвичи смогут заниматься бадминтоном, волейболом, настольным теннисом и баскетболом, фитнесом и другими активностями.



"Мой район. Навигатор": в столице стартует сезон "Спортивных выходных"