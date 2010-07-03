В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Утром 13 июня в столичном метро произошел сбой в работе автоматов по продаже проездных билетов. Об этом сообщается в Twitter Московского метрополитена.

Пассажирам советуют для приобретения билетов обращаться в кассы подземки или пополнять проездные онлайн. Отмечается, что службы метрополитена работают над восстановлением билетных автоматов.

"Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ. Приносим извинения за временные неудобства", – отмечается в сообщении.

Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. В работе автоматов по продаже билетов наблюдаются кратковременные сбои. Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ. Приносим извинения за временные неудобства. — Московское метро (@MetroOperativno) 13 июня 2019 г.



В сентябре 2018 года в столичной подземке появились новые автоматы по продаже билетов с расширенным функционалом. С помощью автомата можно пополнить социальную карту учащегося или студента, купить карту "Тройка" и сразу записать на нее любой из билетов. Кроме того, автомат принимает новые денежные купюры, карты и все виды Pay: Apple, Google, Samsung.

