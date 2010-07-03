Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Расписание аэроэкспрессов на Киевском вокзале изменится в ночь с 14 на 15 июня, передает Агентство "Москва".

Речь идет об изменениях в графике движения поездов на Внуковском направлении по причине плановых работ на железной дороге.

Согласно временному графику, с Киевского вокзала аэроэкспрессы отправятся в 22:20 (вместо 22:00), 0:17 (вместо 0:01), 6:15 (вместо 6:00), 8:18 (вместо 8:00).

Из аэропорта Внуково скоростные поезда отправятся в 22:05 (вместо 22:00), 23:15 (вместо 23:00), 0:06 (вместо 0:01), 6:00 по расписанию, 7:17 (вместо 7:00), 8:00 по расписанию и в 9:10 (вместо 9:00).

Пассажиров попросили ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресс".

Ранее сообщалось, что расписание курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом поездов дальнего следования изменится с 9 по 19 сентября. Небольшие поправки в графике коснутся восьми поездов.

