Сезонные тарифы на платных трассах заработают с 16 апреля

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На трассах ГК "Автодор" с 16 апреля начнут действовать сезонные тарифы на проезд, сообщает пресс-служба компании.

Тарифы на проезд по дороге М4 "Дон" в дневное время c понедельника по четверг останутся на уровне прошлого года.

"Проезд по всем платным участкам М4 "Дон" от Москвы до Краснодара на легковом автомобиле в эти же дни с использованием транспондера T-pass обойдется в 1 тысячу 584 рубля, за наличные и по банковской карте – 1 тысячу 760 рублей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стоимость проезда по ЦКАД не изменится. Кроме того, максимальная скидка при оплате проезда с использованием транспондера T-pass с 16 апреля составит 40%.

Проезд по трассе М11 "Нева" от Солнечногорска до Санкт-Петербурга при оплате с использованием транспондера будет стоить 1 тысячу 349 рублей. Водителям без транспондера придется заплатить 1 тысячу 780 рублей. Максимальный размер каскадной скидки для легковых автомобилей первой и второй тарифных групп составит 25%.

На трассе М3 "Украина" изменятся временные границы действия дневного и ночного тарифов. Расчет дневного тарифа будет идти с 06:00 и до 00:00 следующих суток.

Кроме того, для легковых автомобилей изменится минимально доступный размер скидки при оплате проезда с использованием T-pass и составит 10%.

В конце декабря прошлого года для водителей стали доступны участки Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) общей протяженностью около 170 километров. Проезд по ним был бесплатным до 11 января включительно.

Сергей Собянин заявлял, что ЦКАД могут окончательно достроить уже в 2021 году. По словам мэра, это позволит разгрузить МКАД и другие магистрали столицы. Глава города подчеркнул, что это является большим подспорьем для Москвы и Подмосковья.

