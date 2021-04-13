Летчик рассказал об особенностях президентского самолета

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Генерал-майор Владимир Попов назвал особенности обеспечения безопасности самолета президента. Обзор опубликован на YouTube-канале.

По словам военного, новый борт № 1 – Ил-96-300ПУ оснащен радиолокационным, оптико-электронным, радиотехническим и визуальным контролем.

"Распределенная система сил и средств наблюдения самолета за воздушным пространством сейчас намного совершеннее, чем была раньше", – отметил Попов.

Специалист рассказал, что на случай нештатных ситуаций все оборудование продублировано. По его словам, президентский лайнер сможет пройти до 800 километров даже на одном работающем двигателе.

Летчик считает, что основная заслуга в разработке безопасного президентского борта принадлежит отечественным конструкторам.

Ранее самолет ЯК-40 без пассажиров выкатился при посадке за пределы ВВП в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Информации о пострадавших не поступало.