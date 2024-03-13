13 марта, 07:56Транспорт
Поезда задерживаются на Киевском направлении МЖД
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Поезда по техническим причинам задерживаются на Киевском направлении в сторону области, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).
По данным перевозчика, поезда МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом в сторону Апрелевки. Также ожидаются задержки электричек из области в Москву. Пассажиров призвали следить за объявлениями на станциях.
В компании извинились перед пассажирами и добавили, что принимаются меры для сокращения времени задержек поездов Киевского направления и соблюдения интервала движения на диаметре.
Ранее отклонения в расписании наблюдались у поездов Казанского направления и МЦД-3. По данным перевозчика, это произошло из-за вынужденной остановки по техническим причинам состава № 7458 Крюково – Раменское на участке Перово – Люберцы 1 Казанского направления МЖД.
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