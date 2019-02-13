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10:06

Движение электричек на Курском направлении МЖД возобновлено

транспорт

10:06

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД), прерванное из-за технической остановки состава, возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

Сбой произошел из-за того, что на станции "Царицыно" по техническим причинам остановилась электричка Львовская – Нахабино. Ее отбуксировали с помощью вспомогательного локомотива. Движение пригородных поездов в сторону Москвы возобновлено, однако электрички пока следуют с опозданием.

В МЖД обратили внимание пассажиров на возможные точечные изменения в расписании электричек Курского направления, в том числе диаметральных. В настоящее время "диспетчеры делают все от них зависящее, чтобы сократить опоздание поездов". Также отмечается, что пассажиры могут получить справку о возникших задержках в пригородных кассах АО "Центральная ППК".

Ранее сообщалось, что сотрудники Московской железной дороги работают в усиленном режиме из-за ухудшения погодных условий. Железнодорожники непрерывно очищают пути от заносов. В этом им помогает снегоуборочная техника, заготовленная на случай непогоды.

транспорт

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