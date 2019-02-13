Сбой в движении поездов произошел на Курском направлении МЖД

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в сторону столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

Это произошло из-за того, что на станции "Царицыно" по техническим причинам остановилась электричка Львовская – Нахабино. Для ее буксировки на место отправлен локомотив. В связи с этим движение в сторону Москвы временно приостановлено.

В сторону области движение осуществляется. Возможны точечные корректировки в расписании электричек.

В МЖД принесли извинения пассажирам за неудобства. В настоящее время "диспетчеры делают все от них зависящее, чтобы сократить опоздание поездов".

Ранее сообщалось, что сотрудники Московской железной дороги работают в усиленном режиме из-за ухудшения погодных условий. Железнодорожники непрерывно очищают пути от заносов. В этом им помогает снегоуборочная техника, заготовленная на случай непогоды.

В течение дня устранять последствия снегопада будут свыше 70 спецмашин и почти 1,5 тысячи человек. Сейчас спецтехника курсирует по определенному графику, не мешая поездам и обеспечивая безопасные перевозки.