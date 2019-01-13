В столичном аэропорту Шереметьево задержано более 30 рейсов

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В аэропортах Москвы задержали и отменили около 70 рейсов. Такие данные опубликовал сервис "Яндекс.Расписание".

По информации сервиса, во Внукове задержано 17 рейсов и еще восемь отменено. В аэропорту Домодедово задерживаются четыре рейса, отменены семь. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский нет.

В Шереметьеве, где самолет чешской Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, задержан 31 рейс. Одна из двух взлетно-посадочных полос в аэропорту закрыта из-за эвакуации лайнера. На место происшествия прибыли спасательные службы аэропорта. Службы аэропорта Шереметьево предпринимают все усилия для скорейшей ликвидации последствий ЧП.