Израильские СМИ: аэропорт имени Бен-Гуриона приостановил рейсы из-за воздушной тревоги

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Главный аэропорт Израиля имени Бен-Гуриона временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на израильские СМИ.

В Тель-Авиве также сработал сигнал воздушной тревоги, утверждают местные издания. Израильская армия сообщила о перехвате трех ракет, летевших со стороны Ливана.

При этом на онлайн-табло нет информации о каких-либо задержках рейсов.

Накануне Росавиация запретила российским авиакомпаниям рейсы в Израиль в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени на фоне обстановки на Ближнем Востоке.

Данные ограничения вступили в силу 11 ноября с 18:00 по Москве, они продлятся в течение месяца. При этом рекомендации, которые были выпущены в начале октября и регламентирующие полеты в Израиль и Иран, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, отменены.

