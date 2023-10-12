График поездов изменится на Ленинградском направлении 13 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении на участке от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала изменится 13 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что часть экспрессов отменят. Интервалы движения пригородных поездов от и до Ленинградского вокзала будут увеличены до 1 часа во внепиковые часы и до 20 минут – в часы пик.

Причина изменений – ремонт стрелочного перевода в дальнем пригороде на станции Подсолнечная, уточнили в сообщении.

В департаменте напомнили, что с графиком движения поездов можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Также расписание некоторых электричек Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 13 октября из-за ремонтных работ. Уточняется, что на станции Дубна будут менять стрелочный перевод. В связи с этим с 07:50 до 17:50 будет технологическое окно, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту.

До этого сообщалось, что расписание ряда поездов Казанского направления МЖД изменится в октябре из-за капитального ремонта второго главного пути на перегоне Шатура – Кривандино протяженностью 11,5 километра.

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