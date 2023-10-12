Сбой стал причиной массовой подачи сигналов тревоги российскими авиалайнерами

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Сбой в электронной системе отслеживания самолетов стал причиной массовых подач сигналов тревоги с российских авиалайнеров. Об этом сообщили в телеграм-канале Росавиации.

"Росавиация опровергает данные в СМИ о срабатывании бортовых ответчиков и полетах самолетов в нештатном режиме. СМИ получили информацию из иностранного сервиса отслеживания полетов – FlightRadar24, в котором, вероятно, произошел системный сбой", – заявили в ведомстве.

При этом в пресс-службе отметили, что Росавиация не несет ответственность за точность информацию, которую предоставляет этот ресурс.

Также там добавили, что специалисты Санкт-Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не обнаружили срабатывание ответчиков в аварийном режиме. Уточняется, что все самолеты, которые подали сигнал тревоги, сели в аэропортах назначения.

Ранее в СМИ появилась информация, что пять пассажирских авиалайнеров подали сигналы тревоги во время полетов над Россией. По информации источника, ни один из самолетов не изменил курс или высоту полета, поэтому все воздушные судна летели в аэропорты назначения.

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России – СМИ