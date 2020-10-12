Mercedes-Benz отзывает свыше 200 автомобилей в России

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В России отзываются 204 автомобиля Mercedes-Benz Vito (тип 447) из-за проблем с передним бампером. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В ведомстве рассказали, что отзываются автомобили, реализованные в период с августа 2019 года по февраль 2020 года. По мнению специалистов, в данных моделях установлены передние бамперы, которые не соответствуют законодательным требованиям по защите пешеходов.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей Mercedes-Benz в ближайшее время должны проинформировать владельцев автомобилей, чьи транспортные средства попадают под категорию отзыва, о необходимости предоставить машину в дилерский центр для проведения ремонтных работ. На всех транспортных средствах бесплатно проведут работы по усилению нижней части переднего бампера.

В сентябре в России отзывались автомобили Mercedes-Benz из-за возможных проблем с ремнем безопасности. Сообщалось, что отзыву подлежат 11 автомобилей Mercedes-Benz E-Класса, S-Класса и CLS, реализованных в 2017–2019 годах.